Van'da depremzedeler tamamlanan örnek deprem konutlarını inceledi - Son Dakika

VAN'ın Başkale ve Saray ilçelerinde, geçen yıl meydana gelen, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin de yaralandığı depremin vurduğu 25 mahalledeki yapımı tamamlanan örnek evleri gezen depremzedeler, en kısa zamanda tüm konutların yapılmasını istediklerini söyledi.

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvenlik mahallelerinde büyük yıkıma yol açan 5.9'luk depremde 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı. Deprem, Başkale'nin yanı sıra Saray ilçesinin mahallelerinde de hasara yol açtı. İki ilçeye bağlı 25 mahallede, 4 bin 900 konut ağır hasar gördü. Yapılan hasar tespit çalışmalarında, yıkılan konutların büyük bölümünün üst üste yığılan kerpiç ve briketlerden yapıldığı tespit edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin, yıkımın meydana geldiği Özpınar, Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerinde sürdürdüğü çalışmaların tamamlanmasından sonra konut yapımı için de çalışmalara başlandı. Bu kapsamda en büyük yıkımın yaşandığı Başkale'nin Özpınar ve Saray'ın Örenburç mahallesinde 2 örnek deprem konutu yapıldı.