Van'da depremzedelerin barınması için konteynerlerin kurulumu sürüyor - Son Dakika
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Van'da depremzedelerin barınması için konteynerlerin kurulumu sürüyor

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'ta meydana gelen depremde evleri hasar gören Özpınar Mahallesi'ndeki depremzedeler, geçici barınmalarının sağlanması amacıyla kurulan 146 konteynere yerleşmeye başladı.

Van'da depremzedelerin barınması için konteynerlerin kurulumu sürüyor, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat'ta meydana gelen depremde evleri hasar gören Özpınar Mahallesi'ndeki depremzedeler, geçici barınmalarının sağlanması amacıyla kurulan 146 konteynere yerleşmeye başladı.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesindeki mahallelerde yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Tüm ihtiyaçlarının karşılandığı depremzedeler için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından geçici barınmalarının sağlanması amacıyla Özpınar Mahallesi'ne 146 konteyner kuruldu.

Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla hazır hale getirilen konteynerlere depremzede aileler yerleşmeye başladı.

AFAD İl Müdürü Osman Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından çadırlara yerleştirilen depremzedeler için kısa sürede konteyner kurulumu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alt yapı ve zemin çalışmalarının ardından aileler için 140, öğretmenler için de 6 konteyner kurduklarını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz konteynerlere ailelerimizi yerleştirmeye başladık. İçerisinde mutfak, lavabo ve odaları bulunan tam donanımlı konteynerler kurduk. Bunun yanında bağımsız olarak hem erkek hem de kadınlar için için mescit ve lavabo olan 4 konteyner de kurduk. Aileler, sıcak, ferah ve sağlıklı bir ortama kavuşmuş oldu. Depremden etkilenen diğer beş mahallemizde de zemin iyileştirme ve konteyner kurulumu sürüyor."

Başkale, İran, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:18 Kaynak: AA

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