Van'da Derbi Coşkusu
35 dakika önce
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan ve kırmızı-sarı ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan derbi maçın ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.
Galatasaray
ile Trabzonspor
arasında oynanan ve kırmızı-sarı ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan derbi maçın ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu
'nda Trabzonspor'u konuk etti. Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle biten mücadelenin ardından Vanlı taraftarlar, Taraftar Sokak'ta sevinç gösterisinde bulundu. Polis
ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sevinç gösterileri, olaysız bir şekilde sona erdi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:38 Kaynak: İHA
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