Son Dakika Haberleri: Van'da Derbi Coşkusu

Van'da Derbi Coşkusu

35 dakika önce

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan ve kırmızı-sarı ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan derbi maçın ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.

Van'da Derbi Coşkusu, System.String[]
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan ve kırmızı-sarı ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan derbi maçın ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti. Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle biten mücadelenin ardından Vanlı taraftarlar, Taraftar Sokak'ta sevinç gösterisinde bulundu.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sevinç gösterileri, olaysız bir şekilde sona erdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:38 Kaynak: İHA

Van, Trabzonspor, Galatasaray, Spor
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