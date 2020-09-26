Van'da dere yatağına gizlenmiş 71 kilo 453 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Başkale ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu tacirlerinin dere yatağına gizlediği 3 çuval içerisinde 71 kilo 453 gram eroin ele geçirdi.

Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti

Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı