Dere yatağına gizlenmiş 71 kilo 453 gram eroin bulundu - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde dere yatağına gizlenmiş 71 kilo 453 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale ilçesinin Böğrüpek Mahallesi'ndeki dere yatağında arama yaptı.

Aramada üzeri taşlarla kapatılmış 3 çuval içerisinde, 70 paket olmak üzere toplam 71 kilo 453 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.