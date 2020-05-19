Van'da dereye göç eden inci kefalleri için komisyon kuruldu - Son Dakika

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefali için komisyon kuruldu.

Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor.

Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önlem alınıyor.

Van Gölü'ne dökülen Akköprü Deresi'nde balıkların daha rahat göç edebilmesi ve vatandaşların da bu göçü seyredebilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili komisyon oluşturuldu.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen başkanlığındaki komisyonda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Tuşba ve İpekyolu belediyeleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve VASKİ'den birer görevli yer aldı.

Komisyonun sekretaryasına Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir yürütecek.