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Van'da, derneğe ait 200 bin TL değerinde malzemeyi çalan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Van'da, derneğe ait 200 bin TL değerinde malzemeyi çalan 7 şüpheli yakalandı

31.01.2022 20:14
Van'da, derneğe ait 200 bin TL değerinde malzemeyi çalan 7 şüpheli yakalandı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan bir derneğe ait 200 bin TL. değerinde mahzeme çalan 7 şüpheli yakalandı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde, gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan bir derneğe ait 200 bin TL. değerinde mahzeme çalan 7 şüpheli yakalandı.

Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ilçede arama-kurtarma faaliyetinde bulunan derneğe ait 200 bin TL. değerinde malzeme çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik ve mobesse kameraların görüntüleri incelendikten sonra hırsızlık yapan şüphelilerin eşgalleri belirlendi. Bunun üzerine, şüphelerin bulundukları adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda derneği ait eşyaları çaldıkları belirlenen 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alıntı. Ele geçirilen malzemele ise dernek yetkililerine teslim edildi.


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Arama Kurtarma, Türk Lirası, Hisarcık, Tuşba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da, derneğe ait 200 bin TL değerinde malzemeyi çalan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da, derneğe ait 200 bin TL değerinde malzemeyi çalan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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