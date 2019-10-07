Son Dakika Haberleri: Van'da dev yılan gösterisi
Son Dakika Ekonomi Haber

Van'da dev yılan gösterisi

19 dakika önce

Van'da Anatolia Grup tarafından ikincisi düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' yoğun ilgi görürken, dev yılan gösterisi ise minikleri heyecanlandırdı.

Van'da dev yılan gösterisi, System.String[]

Van'da Anatolia Grup tarafından ikincisi düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' yoğun ilgi görürken, dev yılan gösterisi ise minikleri heyecanlandırdı.


Van EXPO Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl ikincisi düzenlenen Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle hafta sonu vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, sirk gösterileri büyük beğeni topladı. Dev yılanın gösterisi ise özellikle çocukları heyecanlandırdı.


81 ilden lezzetlerin buluştuğu fuarda 300 bin ziyaretçi ağırlanması hedefleniyor. Fuarın metrekare büyüklüğü anlamında Türkiye'nin dördüncü büyük yöresel fuarı olduğunu ifade eden Anatolia Grup Koordinatörü Özgür Çelik, "Bizim için çok güzel bir duygu. 120 firmanın stant açtığı fuara olan ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. 4 Ekim'de başlayan ve 13 Ekim'e kadar devam edecek fuarımızda hafta sonu sirk gösterilerimiz de yer alıyor. Sirk gösterilerimiz oldukça renkli geçiyor. Burada çocuklar güzel vakit geçirirken, aileler ise birbirinden güzel lezzetleri aynı anda bulma imkanına sahip oluyor" dedi.


Vatandaşlar ise fuarı çok beğendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - VAN

Van, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi
Amatör futbol kulübünde skandal! Soyunma odasında cinsel ilişkiye girdiler 1 milyonluk ödülün sahibi olan Arda Ayten, paylaşımıyla ses getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 10:22:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da dev yılan gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]