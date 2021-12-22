Üye Girişi
Devlet desteğiyle iş sahibi olan eski hükümlüler geleceğe umutlu bakıyor - Son Dakika

Devlet desteğiyle iş sahibi olan eski hükümlüler geleceğe umutlu bakıyor

22.12.2021 11:09

Van'da işledikleri suçlar nedeniyle bir süre cezaevinde kalan eski hükümlüler, devletin sağladığı hibe desteği sayesinde kendi işlerini kurarak hayatlarında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Van'da işledikleri suçlar nedeniyle bir süre cezaevinde kalan eski hükümlüler, devletin sağladığı hibe desteği sayesinde kendi işlerini kurarak hayatlarında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çalışma ve İş Kurumunun (İŞKUR) uyguladığı "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvuran 30 yaşındaki Özal Süleymanoğlu ve 47 yaşındaki Erkan Korkmaz, 44 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. 40'ar koyun alarak besicilik yapan eski hükümlüler, hayvanlardan elde ettikleri süt ve ürünlerini satarak ailelerini geçindirmeye başladı.

Zamanlarının büyük bölümünü ayırdıkları hayvanlara gözü gibi bakan Süleymanoğlu ve Korkmaz, koyunların sayısını da artırarak hayvancılığın gelişmesine katkı sundu.

Kendi işlerini kurarak yeniden yaşama tutunan eski hükümlülere verilen devlet desteği, zor günleri geride bırakarak geleceğe daha umutla bakmalarını sağladı.

"Sabıkam olduğu için iş bulamıyordum"

Başkale ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi'nde yaşayan Süleymanoğlu, AA muhabirine, işlediği suç nedeniyle 3,5 yıl cezaevinde yattığını söyledi.

İŞKUR'un sağladığı 44 bin lira hibe desteğiyle 40 koyun alıp hayvancılığa başladığını belirten Süleymanoğlu, şunları kaydetti:

"2015 yılında cezaevinden çıktım. Birçok sektöre iş başvurusunda bulundum. Sabıkalı olduğum için iş bulamıyordum. Projeye başvurumun kabul edilmesiyle 40 koyun aldım. İşlerimi büyüterek hayvanlarımın sayısını 100'e çıkardım. Koyunların sayısını 700-800'e çıkartarak hayvancılığımı daha da büyütmek istiyorum. İşimi severek yapıyorum. Bizi topluma tekrar geri kazandırdığı için devletimize ve İŞKUR'a teşekkür ediyorum."

İlçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk babası Erkan Korkmaz ise proje kapsamında aldığı hayvanlarla geçimini sağladığını ve iş sahibi olduğunu anlattı.

İşlediği suç nedeniyle 7 yıl cezaevinde kaldığını dile getiren Korkmaz, "2018 yılında cezaevinden çıktım, 2019'da projeden faydalandım. Hayvanlarıma bakıyorum. Elde ettiğim gelirle aileme bakıyorum. Yeni bir ağıl yapmak istiyorum. Hayvan sayısını 200'e çıkarmayı hedefliyorum. Hayvancılık berekettir, helal ekmektir. Bir cahillik yaptım, cezaevine düştüm. Allah kimseye oraya düşürmesin. Keşke 5 koyuna baksaydım da cezaevine düşmeseydim. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

"Van'da 112 kişiye 4,5 milyon lira hibe verildi"

İŞKUR İl Müdürü Hidayet Kişi de engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlere kesilen idari para cezaların değerlendirildiği bir komisyonlarının olduğunu belirtti.

Bu komisyonun engellilere ve eski hükümlülere hazırladıkları projelere göre hibe desteği verdiğini aktaran Kişi, şunları kaydetti:

"Dezavantajlı gruplar içinde yer alan engelli ve hükümlülere her türlü desteği veriyoruz. İŞKUR'un yürüttüğü proje sayesinde eski hükümlü ve engelliler kendi işlerini kurabiliyor. 6 ayda bir bu kardeşlerimizin kapısını çalışıyoruz, sıkıntılarının olup olmadığını takip ediyoruz. İlimizde devam eden 112 projemiz var. 90 eski hükümlü, 22 engelli vatandaşımız bu projeden faydalandı. Şu ana kadar 4,5 milyon bin lira hibe desteği verdik. Uygulamamız devam ediyor. Yılda en az üç kez çağrıya çıkarak başvuruları kabul ediyoruz. Dosyaları değerlendirildikten sonra evrakı tam olanların başvurusunu İŞKUR Genel Müdürlüğümüze gönderiliyor. Komisyondan geçenlere proje kapsamında hibe desteğinde bulunuyoruz."

Devlet desteğiyle iş sahibi olan eski hükümlüler geleceğe umutlu bakıyor
Devlet desteğiyle iş sahibi olan eski hükümlüler geleceğe umutlu bakıyor
Devlet desteğiyle iş sahibi olan eski hükümlüler geleceğe umutlu bakıyor
Devlet desteğiyle iş sahibi olan eski hükümlüler geleceğe umutlu bakıyor

Başkale, Engelli, İŞKUR, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet desteğiyle iş sahibi olan eski hükümlüler geleceğe umutlu bakıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:32 Bomba zannedip polise götürdüler! O çantadan, havai fişek çıktı
11:28 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam
11:22 "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!
11:20 2021 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları açıklandı!
11:06 Gündüz vakti dehşeti yaşadılar! Saldırgan, evlilik hazırlığındaki kızın burnunu kırdı
11:04 Son Dakika! Akşener'den "Kur korumalı TL mevduatı" sistemine ilk yorum: Madem büyük bir başarı, doğal gaz ve elektrik fiyatlarını hemen düşürün
11:00 Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş
10:53 Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı
10:45 Selçuk İnan, mağlubiyet sonrası transfer müjdesi verdi
10:27 Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi
Bomba zannedip polise götürdüler! O çantadan, havai fişek çıktı Bomba zannedip polise götürdüler! O çantadan, havai fişek çıktı         
11:33
Oktay Kaynarca, yeni sezonda ATV'de yayınlanacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca, yeni sezonda ATV'de yayınlanacak bir dizide oynayacak         
11:25
2021 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları açıklandı! 2021 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları açıklandı!         
11:21
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var         
09:08
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 11:39:58. #1.11#
SON DAKİKA: Devlet desteğiyle iş sahibi olan eski hükümlüler geleceğe umutlu bakıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement