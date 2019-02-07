Van'da 'Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı'

Van'da 'Devlet destekleri bilgilendirme toplantısı'VAN - Van'da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 'Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi.

Van'da 'Devlet destekleri bilgilendirme toplantısı'



VAN - Van'da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 'Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ev sahipliğinde yapılan toplantıya DAKA, TKDK KOSGEB ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanları, Van ESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ile vatandaşlar katıldı.

DAKA YDO Koordinatörü Sinan Sarıkaya, TKDK Van İl Koordinatörlüğü Uzmanı Yusuf Öztürkci, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Gülistan Korkmaz ve KOSGEB İl Müdürlüğü Kobi Uzmanı Sema Yaşar tarafından devlet tarafından sunulacak olan destekler hakkında bilgiler sunuldu.

Toplantı soru cevap ile sona erdi.

(ATL-ŞAK-Y)

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