Van'da devlet destekli yetiştirilen silajlık mısırın hasadına başlandı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde yem bitkileri üretiminde artış ve mera alanlarının ıslahını sağlamak amacıyla devlet desteğiyle 855 dekarlık alanda ekimi yapılan silajlık mısırın hasadına başlandı.

Kaymakamlık öncülüğünde, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) kaynaklarıyla yüzde yüz hibeyle hayata geçirilen "Bitkisel Üretim Altyapısını Geliştirme Projesi" çiftçilerin yüzünü güldürdü.

İlçede 28 çiftçi, daha önce kullanılmayan 855 dekarlık alanda proje kapsamında aldıkları destekle silajlık mısır ekimi gerçekleştirdi.

Yaz boyunca büyük emeklerle yetiştirdikleri ve boyları yaklaşık iki metreyi aşan yem bitkisini hasat etmeye başlayan üreticiler, stokladıkları bitkiyle hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılayabilecek.

Otbiçer Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasada katılan Kaymakam Fatih Kayabaşı, arazide traktör sürdü, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Kaymakam Kayabaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 mahallede başlattıkları silajlık mısır ekimini bölgede yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Gürpınar'da tarım ve hayvancılığı canlandırmak için çalışma yürüttüklerini vurgulayan Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın en önemli geçim kaynaklarından biri hayvancılıktır. Çiftçilerimizi destekleme anlamında proje hazırladık. Çiftçilerimize hibe tohum ve gerekli teknik desteği verdik. Vatandaşlarımızın maliyetlerini azaltmayı amaçladık. Silajlık mısır, hayvanların et ve süt verimini ciddi anlamda artırıyor. Çiftçilerimizden güzel geri dönüşler alıyoruz."

Kuraklığa rağmen çiftçilerin üretimden vazgeçmediğini belirten Kayabaşı, "Kuraklık tehdidiyle karşı karşıyaydık. Yaptığımız çalışmalarla kuraklığı minimuma indirme anlamında gerekli çalışmalarımızı yaptık. Kuraklık tehdidine rağmen ilçemizde güzel bir verim elde edildi." dedi.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise silajlık mısır üretimiyle ilçede çok önemli bir adımın atıldığını ifade etti.

Mısır üretiminde güzel sonuçlar almaya başladıklarını kaydeden Tanış, "Tüm çiftçilerimizin tarım anlamında silajlık mısır üretimine yönelmesini bekliyoruz. Devletimiz ve hükümetimiz çiftçilerimize her türlü desteği vermekte. Her yerde kuraklık olmasına rağmen ilçemizde kuraklığın yaşanmasına müsaade etmedik. Devlet Su İşleriyle birlikte iyi işlere imza attık. Her mahallemiz eşit bir şekilde su aldı. Sonuçlarını görüyoruz. Bizler de her türlü desteği çiftçilerimize sunmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Programa, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, İlçe Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Ayten de katıldı.