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Van'da devletin sürü desteği "tersine göç"ü başlattı - Son Dakika

Van'da devletin sürü desteği "tersine göç"ü başlattı

16.09.2021 11:02
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Kırsaldaki vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" ile Erciş'te yaklaşık 20 aile göç ettiği topraklara dönerek hayvancılık yapmaya başladı

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihat Çağrı: - "Daha önce köylerinden kente göç eden vatandaşlar bu proje kapsamında geri dönüş yaparak hayvancılığa başladı. Bahçelerde, tarlalarda artık koyun seslerini duymaya başladık" - Çiftçi Nesim Alkan: - "Şehirden dönüşün sağlanması açısından güzel bir proje. Biz de desteklerden yararlandık ve bu sayede köyümüze geri döndük"

VAN (AA) - Necmettin Karaca - Geniş meraları ve yaylalarıyla hayvancılığın önemli merkezlerinden Van'da, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve ekonomiye katkının artırılması amacıyla sağlanan destekler ve geliştirilen projeler, kırsal bölgelerdeki mahallelere dönüşleri hızlandırdı.

Küçükbaş hayvan varlığında ilk sırada yer alan Van'da, hayvan sayısının artırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Ziraat Bankası'nın iş birliğiyle başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında hem başvurular hem de destekler devam ediyor.

Terör ve çeşitli nedenlerle yıllar önce boşalan mahallelerin yeniden canlandırılması, yerli ırk koyun yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve kırsaldaki vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi için hayata geçirilen projeden yararlanmak isteyen çiftçilere, Ziraat Bankasınca 100 bin liraya kadar sıfır faizli, 50 bin liraya kadar da düşük faizli kredi imkanı sunuluyor.

İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek desteklemeden yararlanan çiftçiler, aldıkları küçükbaş hayvanlarla yıllar sonra göç ettikleri topraklara dönerek hayvancılık yapıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde projeye başvuran yaklaşık 45 kişiye verilen 4 bin 500 koyun desteğiyle 20 ailenin kırsal bölgelerdeki mahallelerine dönmeleri sağlandı.

"Bahçelerde, tarlalarda artık koyun seslerini duymaya başladık"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihat Çağrı, AA muhabirine, projenin üreticilerden ve vatandaşlardan ilgi gördüğünü, desteklerden yararlanmak isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Kaymakamlığın koordinasyonunda başvuru sahiplerine gereken desteğin verildiğini anlatan Çağrı, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza hayvan seçiminde yardımcı oluyoruz, hayvan kabulünde görev alıyoruz. Şu ana kadar 4 bin 500 küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirdik. Bu başvurular artarak devam ediyor. İlçemizin küçükbaş hayvan varlığının artırılmasına proje önemli bir katkı sunacak. 7 yıl faizsiz, ilk 2 yıl ödemesiz olan proje ilgi gördü. Daha önce köylerinden kente göç eden vatandaşlar bu proje kapsamında geri dönüş yaparak hayvancılığa başladı. Bahçelerde, tarlalarda artık koyun seslerini duymaya başladık. Hayvancılık yapmaktan vazgeçmiş birçok vatandaşımız tekrar hayvan beslemeye karar verdi. Yaklaşık 20 ailemiz köylerine döndü. Bu gelişmeler bizi sevindiriyor."

"Doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklara kavuştuk"

İlçeye bağlı Karlıyaka Mahallesi'nde yaşayan Nesim Alkan ise destekten yararlandığını belirtti.

Bu sayede yıllar sonra tekrar koyun sahibi olduğunu aktaran Alkan, "4 yıl önce ekonomik nedenlerle köyden göç etmek zorunda kaldım. İmkanlarımız köye dönmeye elverişli değildi. Yeni başlatılan projeyi araştırdım, şartlarından birinin köyde ikamet edilmesi gerektiğiydi. Bu nedenle köyüme dönerek başvurumu yaptım. Hayvanları teslim aldım ve çalışmaya başladım. Şehirden dönüşün sağlanması açısından güzel bir proje. Biz de desteklerden yararlandık ve bu sayede köyümüze döndük. Doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklara kavuştuk. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Projeden de faydalanarak 100 koyun sahibi oldum"

Kocapınar Mahallesi sakinlerinden Kemal Tüncer de yeniden hayvancılığa başlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Proje sayesinde ahırların, tarlaların, yaylaların şenlendiğini, koyun ve kuzuların sesini duymaya başladıklarını anlatan Tüncer, "3 yıl önce maddi nedenlerle köyümü terk etmiştim. Projenin varlığını duydum ve 8 ay önce köyüme geri döndüm. Projeden de faydalanarak 100 koyun sahibi oldum. İlk yıl ödemesiz, 6 yıl taksit ödeme imkanı sunan proje bizim gibi yerini yurdunu terk etmiş insanlar için büyük bir avantaj oldu. Hayvancılıkla birlikte tarıma da başladık. Bize destek verenlere teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

"Birçok aile doğdukları yerlerde yaşamaya başladı"

Aşağı Kozluca Mahallesi sakinlerinden İzzet Kaya, köyde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 5 yıl önce doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldığını anlattı.

Proje sayesinde yıllar sonra yeniden hayvancılık yapma imkanı bulduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Başvurum kabul edilince köyüme dönerek hayvanları teslim aldım. Köyü terk edip gitmek zorunda kalan akraba ve arkadaşlarım da dönüş yaparak projeye başvurdu. Birçok aile doğdukları yerlerde yaşamaya başladı. Bazıları da göç etmekten kurtuldu. İnsanların kendi yerlerini terk etmesi, topraklarını bırakıp gitmesi iyi bir şey değil. Gurbet yaşadığımız için köyümüze geri döndük. Daha çok insanın proje sayesinde köyüne gidip çiftçilik ve hayvancılık yaparak daha güzel yaşayacağına inanıyorum. Bu proje küçükbaş hayvancılık için fakat biz köyümüze dönünce hayvancılıkla birlikte tarlalarımızı da ekmeye başladık. Her alanda bize büyük katkısı oldu."

Hisarcık, Erciş, Van, GÖÇ, Advertorial, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Van'da devletin sürü desteği 'tersine göç'ü başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da devletin sürü desteği "tersine göç"ü başlattı - Son Dakika
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