Van'da devrilen minibüsteki işçilerden 2'si öldü, 8'i yaralandı - Son Dakika
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Van'da devrilen minibüsteki işçilerden 2'si öldü, 8'i yaralandı

13.07.2022 11:09
Van'da devrilen minibüsteki işçilerden 2'si öldü, 8'i yaralandı

Van'ın Çatak ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Van'ın Çatak ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ot biçmeye giden işçileri taşıyan Medeni Tutal yönetimindeki 06 AR 2874 plakalı minibüs, Van-Çatak kara yolunun Elmacı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'si müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, minibüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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Kaynak: AA

Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da devrilen minibüsteki işçilerden 2'si öldü, 8'i yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da devrilen minibüsteki işçilerden 2'si öldü, 8'i yaralandı - Son Dakika
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