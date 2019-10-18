Son Dakika Haberleri: Van'da devriye aracına ateş açıldı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Son Dakika Güncel Van'da devriye aracına ateş açıldı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Van'da devriye aracına ateş açıldı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

57 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Çaldıran sınır bölgesinde devam eden devriye görevi sırasında, İran istikametinden açılan ateş sonucu bir askerin şehit, iki askerin hafif yaralandığını duyurdu.

Van'da devriye aracına ateş açıldı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Çaldıran sınır bölgesinde devam eden devriye görevi sırasında, İran istikametinden açılan ateş sonucu bir askerin şehit, iki askerin hafif yaralandığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"17 Ekim 2019 tarihinde Van Çaldıran sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında, İran istikametinden açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." - ANKARA

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:11 Kaynak: İHA
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