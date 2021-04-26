Dijital Gösterim Merkezi açıldı - Son Dakika

Dijital Gösterim Merkezi açıldı

26.04.2021 15:49

Van'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca kurulan Dijital Gösterim Merkezinin açılışı törenle yapıldı.

Van'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca kurulan Dijital Gösterim Merkezinin açılışı törenle yapıldı.

Van Valisi ve Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Van'da kurulan Dijital Gösterim Merkezinin yaklaşık bir yıl boyunca kentte faaliyet göstereceğini söyledi.

Dijital Gösterim Merkezinde vatandaşlara tarihi, milli ve kültürel değerlerin anlatılacağını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"İlk temamız 23 Nisan'ı anlatan bir gösteri oldu. Burada her ay farklı bir tema izletilecek. Gençlerimiz ve insanlarımız milli şuurun gelişimi için buradan yararlanacaklar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bu çadırı en verimli şekilde kullanacağız. Merkezin kurulmasında emeği geçen İletişim Başkanlığına ve sponsor olan Ziraat Bankasına teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Dijital Gösterim Merkezinin açılışı yapıldı.

Bilmez, daha sonra beraberindeki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile Dijital Gösterim Merkezi'nde, nisan ayına özel olarak hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışına dair eğitici ve bilgilendirici gösterimleri izledi.

Dijital Gösterim Merkezini ziyaret eden vatandaşlar ilk olarak 360 derecelik Immersive ve Maping Show gösterim alanlarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sinematik görüntü ve ses sistemi teknolojisiyle hazırlanan üç boyutlu gösterimi deneyimliyor.

Dijital hologram gösterim alanında ise üç boyutlu olarak hazırlanan TBMM dijital showu sergilenirken, ziyaretçiler diğer yandan video wall çalışmasında TBMM'nin açılış öyküsüne dair bilinmeyenleri öğrenme fırsatını buluyor.

Son olarak ise TBMM'nin açıldığı tarih olan 23 Nisan'ın neden çocuk bayramı olarak ilan edildiğine dair bilgilendirici bir video çalışması da izleyiciyle buluşuyor.

Vatandaşlar Dijital Gösterim Merkezinin Van'da açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dijital Gösterim Merkezi açıldı
Dijital Gösterim Merkezi açıldı
Dijital Gösterim Merkezi açıldı
Dijital Gösterim Merkezi açıldı

milli eğitim bakanlığı, 23 Nisan, TBMM, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dijital Gösterim Merkezi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın Pozlarından çok kıyafetleri gündem oldu! Seda'nın tepeden tırnağa kombini cep yaktı Pozlarından çok kıyafetleri gündem oldu! Seda'nın tepeden tırnağa kombini cep yaktı Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler serbest kaldı Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler serbest kaldı         
21:10
Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı         
20:41
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
19:53
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi         
19:31
Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den         
18:17
Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu         
17:36
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı         
17:10
Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu         
16:44
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü         
14:23
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı         
12:22
Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı         
11:09
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 21:25:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dijital Gösterim Merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei