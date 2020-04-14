Van'da dilencilere koronavirüs operasyonu - Son Dakika

VAN Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmayıp, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü çocuk 9 kişi yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik harekete geçti. Koronavirüsten korunmak için özel kıyafetler giyen zabıta ekipleri, özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde, koronavirüs salgınından ötürü vatandaşların sağlığını tehlikeye atan dilencilere operasyon düzenledi. Operasyonda, 4'ü çocuk 9 kişi yakalanırken, bu kişiler hakkında kabahatler kanunu gereğince ve sosyal mesafeyi de korumadıkları için de ayrıca tutanak tutularak, yasal işlem uygulandı.