Van'da dilencinin üzerinden bin 738 TL çıktı - Son Dakika
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Van'da dilencinin üzerinden bin 738 TL çıktı

25.03.2022 11:25
Van'da dilencinin üzerinden bin 738 TL çıktı

Van'da zabıta ekiplerinin dilencilik yaparken yakaladıkları şahsın üzerinden bin 738 TL çıktı.

Van'da zabıta ekiplerinin dilencilik yaparken yakaladıkları şahsın üzerinden bin 738 TL çıktı.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hafıziye Mahallesi İkinisan Caddesi'nde dilenen İ.U.'yu yakalayarak zabıta noktasına getirdi. Burada dilencinin üst aramasında 3 adet 100'lük, 10 adet 50'lik, 20 adet 20'lik, 26 adet 10'luk, 36 adet 5'lik banknot ile 98 adet 1 TL ve 50 kuruş ele geçirildi. Dilencinin üzerinden çıkan toplam bin 738 TL 40 kuruş tutanakla kayıt altına alınarak kamuya aktarılırken, dilenciye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

İpekyolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların iyi niyetini suiistimal edenlere karşı yürütülen çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.

(İHA)

Van'da dilencinin üzerinden bin 738 TL çıktı

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Van'da dilencinin üzerinden bin 738 TL çıktı - Son Dakika
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