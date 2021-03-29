DNA incelenmesinde kullanılan "boyut belirteci" geliştirildi - Son Dakika

Van Teknokent'te kurulan laboratuvarda, ithal edilen bilim insanlarının moleküler genetik çalışmalarda kullandığı "DNA boyut belirteci"nin yerli prototipi üretildi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mevlüt Arslan, virüs, bakteri, hayvan, bitki ve insan DNA'larının incelenmesi ve bilimsel özelliklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarda kullanılan ithal belirteçlerin Türkiye'de üretilmesi için çalışma başlattı.

Bu amaçla YYÜ bünyesindeki Teknokent'te laboratuvar desteği verilen Arslan, moleküler çalışmalarda kullanılan belirteçlerin üretimiyle ilgili yeni bir yaklaşım geliştirdi.

Bu sayede dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefleyen Arslan, gelecek yıl seri üretime başlayacak ürünü geliştirmeyi başardı.

"Laboratuvarlarda bulunması gereken temel ürünlerden biri"

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdiği ürünün bir Ar-Ge ve inovasyon projesi olduğunu ve KOSGEB tarafından desteklendiğini söyledi.

Çalışmalara geçen yıl şubat ayında başladığını belirten Arslan, şu bilgileri verdi:

"Rekombinant DNA teknolojisi ve genetik mühendisliği stratejilerini kullanarak DNA boyut belirteçlerinin üretimiyle ilgili yeni bir yaklaşım geliştirdim. Yoğun çalışmalar neticesinde ürünün prototipini elde ettim. Geliştirme çalışmalarım devam ediyor. DNA boyut belirteçlerini 2022 yılına kadar seri üretim seviyesine ulaştırmayı hedefliyorum. Bu ürün sayesinde incelenen DNA'nın uzunlukları tespit ediliyor. Bu ürün, üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde çok yaygın olarak kullanılıyor. Tıp, veteriner, ziraat alanları başta olmak üzere virüs, bakteri gibi mikroorganizmalardan hayvan, bitki ve insanlara kadar geniş bir alanda genetik-PCR çalışmaların yürütüldüğü laboratuvarlarda bulunması gereken temel ürünlerden biri. DNA boyut belirtecinin Türkiye'de üretilmeyen ürün olması, çalışmalarıma başlamamda en önemli sebep oldu."

Laboratuvar çalışmalarında DNA boyut belirteçlerinin yoğun kullanıldığını, bu durumun finansal açıdan çalışmaları olumsuz etkilediğini aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Bu çalışmamla araştırmacılar için uluslararası standart ve kalitede DNA boyut belirteçleri geliştirerek ülkemizi dışa bağımlı olmaktan çıkarmayı ve ihracat potansiyelimizi arttırmayı hedefliyorum. Bu ürünü yerlileştirerek, ülkemiz araştırmacılarının daha uygun maliyetle bu belirteçlere ulaşmasını sağlamak istiyorum. Ayrıca daha önce hiç olmayan, araştırmacıların isteklerine özgü DNA boyut belirteçlerinin üretimini de amaçlıyorum."