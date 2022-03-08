Van'da Doğu Türkistan'daki kadınlar için "Mavi Yürüyüş" düzenlendi - Son Dakika
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Van'da Doğu Türkistan'daki kadınlar için "Mavi Yürüyüş" düzenlendi

08.03.2022 14:46
Van'da Doğu Türkistan'daki kadınlar için "Mavi Yürüyüş" düzenlendi

Van'da, Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kadınlara ses olmak amacıyla "Mavi Yürüyüş" düzenlendi.

Van'da, Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kadınlara ses olmak amacıyla "Mavi Yürüyüş" düzenlendi.

Beşyol Meydanında toplanan Van Genç İHH Derneği üyesi kadınlar, ellerinde "Kahrolsun Emperyalist Çin", "Yaşasın Doğu Türkistanlı Müslümanların Mücadelesi", "Doğu Türkistan'da Zulme Dur De" yazılı dövizler ve yüzlerine taktıkları mavi maskelerle basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Esra Karabaş, Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınların eşit, hür ve insani yaşam koşullarına ulaşabilmeleri için bir araya geldiklerini söyledi.

Doğu-Batı fark etmeksizin her kadının öncelikle yaşama, giyinme, yeme-içme, inanç ve ibadetlerini özgürce ifa etmesi gayesiyle birleştiklerini belirten Karabaş, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın ötekileştirilmemesi, zulüm görmemesi ve baskın ideolojilerin galip geldiği coğrafyalarda sesini duyuramamasından dolayı tüm kısık seslerin nidası olmak adına farklı meydanlardan farklı megafonlardan aynı cümleleri zulme karşı kaldırıyoruz! Ele geçirilen Doğu Türkistan bölgesinde illegal yollarla kurulan toplama kamplarında kadınlığı, anneliği ve en başta insanlığı gasp eden bu işgali kınıyoruz. 8 Mart gününün anlam ve önemine binaen amacımız Doğu Türkistan başta olmak üzere yaşayan her kadının onuruyla, inancıyla ve öz benliğiyle hayatına devam edebilmesi. Rızasız ve anlaşmasız yapılan erdem dışı muamelelerin son bulması. Çalınan, el konulan, yok sayılan hakların iadesi. Muhacirliğin ve göçün sürüklediği göçebe hayatın, dehşet verici ölümlerin açlık ve sefaletin bitmesidir.

Çin'in, Doğu Türkistan bölgesindeki birçok kadını kamplarda esir tuttuğunu aktaran Karabaş, "Sadece Doğu Türkistan Hoten bölgesindeki 15 bin kadının tutulduğu bir kamp olması çok sayıda kadının sesi olmamız gerektiği gerçeğini bir kez daha göz önümüze sermektedir. Çin'in Doğu Türkistanlılara etnik ve dini gerekçelerle yapmış olduğu bu sistematik ihlaller, uluslararası hukuka göre soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlardır. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesidir ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki çok sayıda insan hakları sözleşmesine taraftır. BM ve BM üyesi tüm devletler Çin'in yapmış olduğu bu suçları durdurmakla sorumludur. Dini, inancı, uyruğu ne olursa olsun dünyanın tüm kadınlarını Doğu Türkistanlı kadınlarla dayanışmaya davet ediyoruz. Bizim hakkımız sizin de hak alanınızdır. İhmal etmelerine izin vermeyin. Lütfen bize ses verin." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da Doğu Türkistan'daki kadınlar için 'Mavi Yürüyüş' düzenlendi - Son Dakika


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