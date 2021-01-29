Van'da doğumu yaklaşan kadınlar, 'Anne Oteli'nde misafir ediliyor

VAN'da, kar nedeniyle ulaşımda aksama olma ihtimali bulunan kırsal bölgelerde yaşayan ve doğumu yaklaşan hamile kadınlar ile doğum sonrası bebekleri tedavi gören anneler, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 4 yıl önce kurulan 'Anne Oteli'nde ağırlanıyor. Başhekim Yardımcısı İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Karacaoğlu, 'Anne Oteli'nde son 1 yılda 1500 kadının misafir edilerek, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2016 yılında kurulan 'Anne Oteli', Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Kış koşullarının zorlu geçtiği Van'ın yanı sıra Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı gibi çevre illerdeki kırsal mahalle ve köylerden özellikle yolların kardan kapanması ihtimaline karşı kurulan 'Anne Oteli', hamile kadınlar için kolaylık oldu. Doğumdan kısa süre önce evlerinden alınan ve burada müşahede altında tutulan kadınlar, uzman doktorlar gözetiminde ve sağlıklı ortamda doğum yapma imkanı buluyor. Hamile kadınlar ve doğumdan sonra bebekleri tedavi gören anneler, 40 yatak kapasiteli 'Anne Oteli'nde misafir edilerek her türlü ihtiyaçları da karşılanıyor. Yemekhane, banyo, dinlenme ve emzirme odalarının yanı sıra gebelik süresince eğitimlerin verildiği odaların bulunduğu otelde misafir edilen kadınlar, hastane yetkililerine teşekkür etti.