Kara kalem resimleriyle engelleri aştı; siparişleri yetiştiremiyor

AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, bakın hangi partiye üye oldu

VAN'da, doğuştan elleri olmayan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Vedat Kiyat (34), dirseklerine yerleştirdiği kara kalemle portre resimler çiziyor. Kiyat, sosyal medya hesabından, aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı portre resimlerle son 2 yılda 400 sipariş aldığını belirterek, "Resim, beni karanlıktan aydınlığa çıkaran şey. Çizdiğim resimleri satarak geçimimi sağlıyorum" dedi.

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan iki eli de olmayan, YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Vedat Kiyat, henüz çocukken, babası Çatak ilçesinde şehit oldu. Babasını kaybettikten sonra resim çizmeye başlayan Kiyat, eserlerini sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü. Kara kalem ve yağlı boyadan portre, manzara, hayvan ve doğa resimleri yapan Kiyat, bir süre sonra yoğun sipariş almaya başladı. 2 yılda 400 sipariş alan Kiyat, aralarında ünlü isimlerin de olduğu portre resimleri satarak geçimini sağlıyor.