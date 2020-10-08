Van'da doktor adaylarına Kovid-19 eğitimi verildi - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitimi verildi.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda uzman doktorlar, YYÜ Tıp Fakültesi öğrencilerini Kovid-19 salgını ve hijyen kuralları konusunda bilgilendirdi.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Ali İrfan Baran, yaptığı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisi hakkında yüz yüze eğitime başlayan tıp öğrencilerine eğitim verdiklerini söyledi.

Kovid-19 hastalığının belirtileri, yayılımı, kişisel hijyen, standart enfeksiyon korunma önlemleri, konusunda bilinçli olunması gerektiğini belirten Baran, "Hekimlik mesleği risk taşıyan ve insanı ön planda tutan bir meslektir. Toplumun sağlık düzeyini yükseltebilecek nitelikli hekimler yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Doktor adaylarımıza virüsün bulaşma yolları, vaka tanımları ve tanı yöntemleri hakkında gerekli bilgileri verdik." diye konuştu.

Enfeksiyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İrfan Binici ise virüs hakkında öğrencilere gerekli bilgileri verdiklerini ifade ederek, eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

Programa, Eğitim Hemşiresi Hatice Kübra Aslan ve öğrenciler katıldı.