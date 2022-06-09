Van'da doktorlara "doğada acil müdahale eğitimi" - Son Dakika
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Van'da doktorlara "doğada acil müdahale eğitimi"

09.06.2022 10:13
Van'da doktorlara "doğada acil müdahale eğitimi"

Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı Çalışma Grubu (TATDOĞA) tarafından Van'da "doğada acil müdahale eğitimi" verilecek.

Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı Çalışma Grubu (TATDOĞA) tarafından Van'da "doğada acil müdahale eğitimi" verilecek.

TATDOĞA Doğu Anadolu Sorumlusu Uz. Dr. Mehmet Tatlı, yaptığı açıklamada, olası bir yaralanma ya da hastalık durumuna o an mevcut olan kısıtlı ekipmanla müdahale edebilme yetisi kazandırmayı ve doğa koşullarında hayatta kalma becerilerini öğretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çeşitli kentlerde görev yapan yaklaşık 30 uzman doktor ve akademisyenin katılımıyla düzenlenecek eğitim programının Van'ın tarihi ve turistik mekanlarında yapılacağını belirten Tatlı, şunları kaydetti:

"Organizasyon Van'ın reklam değerini arttıracak ve turizm potansiyelimizin ortaya çıkmasına katkıda bulunacaktır. Katılımcılara suda kurtarma teknikleri, dalış ve dalışa bağlı durumların yönetimi, malzeme yokken neler yapılır, doğa da yenilebilir bitkiler, ayı saldırılarından korunma, yılan ısırıkları ve yönetimi, akrep ısırıkları ve yönetimi, teknik kurtarma, atel, bantlama ve sedye eğitimi, acil durum kiti hazırlama, boğulma ve batma yaralanmaları müdahaleleri, sıcak çarpmalarına müdahaleler, ip bağlama teknikleri, acillerde stres yönetimi, acillerde saldıranlara karşı korunma, krav maga yakın savunma sanatı, kano ve kürek eğitimi verilecek."

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Kaynak: AA

Mehmet Tatlı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da doktorlara 'doğada acil müdahale eğitimi' - Son Dakika

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