Van'da dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 belediye çalışanı işten çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 belediye çalışanı işten çıkarıldı - Son Dakika

Van'da dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 belediye çalışanı işten çıkarıldı

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesinde görevli 2 işçinin, dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle iş akitlerinin feshedildiği bildirildi.

Van'da dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 belediye çalışanı işten çıkarıldı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesinde görevli 2 işçinin, dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle iş akitlerinin feshedildiği bildirildi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyeye bağlı Mavikent ve BELVAN şirketlerinde çalışan 2 işçi hakkında dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle idari soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen idari soruşturma sonucunda, işçi olarak çalışan 2 kişi 'nitelikli dolandırıcılık, nüfuz ticareti, başkasından menfaat temin etme, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranma, Büyükşehir Belediyesini aracı olarak kullanmak suretiyle kişilerin içinde bulunduğu zor şartlardan yaralanmak ve iş vaadinde bulunup kişilerden para almak' suçlarını işledikleri tespit edildi. 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulurken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan İşçi Disiplin Kurulu kararıyla 2 kişinin iş akitleri feshedildi."

Mavikent, İşçi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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