Van'da dolunay (1)
3 saat önce
Dolunayın doğuşu Dolunay ile fotoğraf çeken fotoğrafçılardan detaylar Dolunaydan detaylar VAN - Van semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay ile bu anı görüntüleyen fotoğrafçıların silüeti güzel görüntü oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:43 Kaynak: AA
Dolunayın doğuşu
Dolunay ile fotoğraf çeken fotoğrafçılardan detaylar
Dolunaydan detaylar
VAN - Van
semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay ile bu anı görüntüleyen fotoğrafçıların silüeti güzel görüntü oluşturdu.
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