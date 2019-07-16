Son Dakika Haberleri: Van'da dolunay (1)
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Van'da dolunay (1)

3 saat önce

Dolunayın doğuşu Dolunay ile fotoğraf çeken fotoğrafçılardan detaylar Dolunaydan detaylar VAN - Van semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay ile bu anı görüntüleyen fotoğrafçıların silüeti güzel görüntü oluşturdu.

Dolunayın doğuşu
Dolunay ile fotoğraf çeken fotoğrafçılardan detaylar
Dolunaydan detaylar
VAN - Van semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay ile bu anı görüntüleyen fotoğrafçıların silüeti güzel görüntü oluşturdu.
Van'da dolunay (1)
Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:43 Kaynak: AA
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