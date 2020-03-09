Van'da dolunay - Son Dakika

Van'da dolunay
6 saat önce
Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:32 Kaynak: AA
Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu.
Kuşların dolunayın önünden geçişi ise izleyenlere görsel şölen oluşturdu.
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