Van'da dolunay - Son Dakika
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Van'da dolunay

6 saat önce

Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu.

Van'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu.

Kuşların dolunayın önünden geçişi ise izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

Van'da dolunay

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:32 Kaynak: AA
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