Van'da dolunay (2)
2 saat önce
Dolunayın doğuşu Dolunay ile fotoğraf çeken fotoğrafçılardan detaylar Dolunaydan detaylar Van'da dolunay Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay" tutulması Van'da gözlemlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:25 Kaynak: AA
Dolunayın doğuşu
Dolunay ile fotoğraf çeken fotoğrafçılardan detaylar
Dolunaydan detaylar Van
'da dolunay
Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay" tutulması Van'da gözlemlendi. Van semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay ile bu anı görüntüleyen fotoğrafçıların silüeti güzel görüntü oluşturdu.
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