Son Dakika Haberleri: Van'da dolunay (2)
Son Dakika Güncel Haber

Van'da dolunay (2)

2 saat önce

Dolunayın doğuşu Dolunay ile fotoğraf çeken fotoğrafçılardan detaylar Dolunaydan detaylar Van'da dolunay Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay" tutulması Van'da gözlemlendi.

Dolunayın doğuşu
Dolunay ile fotoğraf çeken fotoğrafçılardan detaylar
Dolunaydan detaylar
Van'da dolunay
Ay'ın, Dünya'nın gölgesinde kalması ile gerçekleşen "Parçalı Ay" tutulması Van'da gözlemlendi. Van semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay ile bu anı görüntüleyen fotoğrafçıların silüeti güzel görüntü oluşturdu.
Van'da dolunay (2)
Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlak Burcunda parçalı ay tutulması bu gece gerçekleşecek "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da böyle görüntülendi ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:08:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da dolunay (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]