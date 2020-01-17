Van'da dondurucu havada çiçek üretimi - Son Dakika
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Van'da dondurucu havada çiçek üretimi

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesinin eksi 20 derecede doğal gazlı seralarda yetiştirdiği çiçekler, bahar aylarıyla birlikte kentin cadde ve sokaklarını süsleyecek.

Van'da dondurucu havada çiçek üretimi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesinin eksi 20 derecede doğal gazlı seralarda yetiştirdiği çiçekler, bahar aylarıyla birlikte kentin cadde ve sokaklarını süsleyecek.


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Süphan Mahallesi'nde 25 bin metrekare üzerine kurulu ve son teknolojiyle donatılmış doğal gazlı seralarda eksi 20 derecede süs bitkileri üretiyor. 30 işçinin istihdam edildiği seralarda üretilen çiçekler, bahar aylarıyla birlikte kentin cadde ve sokaklarına renk katacak. Seralarda 20'ye yakın çiçek çeşidi yetiştirilirken, bu yıl ilk olarak farklı kentlerden getirilen gül de yetiştirilmeye başlandı. Bahar ayına kadar seralarda yaklaşık 700 bin çiçeğin üretilmesi hedefleniyor.


Doğu Anadolu Bölgesi'nin soğuk ikliminde çiçek üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, "Amacımız, belediyemiz için büyük bir külfet olan çiçek alımının önüne geçmektir. Bu seralarda 20 çeşit çiçek üretiliyor. Yine bu yıl ilk olarak çeşitli illerden ve bölgeden topladığımız gül üretimine de başladık. Güllerimiz filizlendi. Bu yıl bu güllerden yüzde 90 oranında verim bekliyoruz. Bu ürettiğimiz çiçekleri inşallah bahar ayları ile birlikte Van'ın cadde ve sokaklarıyla buluşturacağız" dedi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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