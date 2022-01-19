VAN'DA DONMA TEHLİKESİ GEÇİREN 8 KİŞİYİ UMKE KURTARDI - Son Dakika

VAN'da fırtına ve tipi nedeniyle Hakkari ile Bitlis'e ulaşım durdu. Çatak yolu Görentaş mevkisinde minibüs içerisinde mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 8 kişi, UMKE tarafından kurtarıldı.

Van'da etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle Van-Hakkari ile Van-Bitlis kara yolu ulaşıma kapandı. Fırtına ve tipinin etkili olduğu Van-Çatak kara yolu üzerindeki Görentaş mevkisinde camları kırılan bir minibüste 8 kişinin mahsur kaldığı ihbarını alan UMKE görevlileri bölgeye hareket etti. Minibüste donma tehlikesi geçiren 8 kişi, ekipler tarafından kurtarılarak. ilk müdahaleleri yapıldı.