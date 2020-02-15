Van'da donmak üzereyken bulunan 29 düzensiz göçmenden biri öldü - Son Dakika
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Van'da donmak üzereyken bulunan 29 düzensiz göçmenden biri öldü

6 saat önce

Van'ın Saray ilçesinde donmak üzereyken bulunan 29 düzensiz göçmenden biri yaşamını yitirdi.

Van'da donmak üzereyken bulunan 29 düzensiz göçmenden biri öldü, System.String[]

Van'ın Saray ilçesinde donmak üzereyken bulunan 29 düzensiz göçmenden biri yaşamını yitirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İran'dan sınırı yasa dışı yollarla geçen 11 erkek, 11 çocuk ve 7 kadın olmak üzere 29 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin güvenlik güçleri tarafından fark edildiği belirtildi.

Bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle hipotermi geçirdiği belirlenen düzensiz göçmenlere sağlık ekiplerince anında müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeye sevk edilen ambulanslarda olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan düzensiz göçmenler, daha sonra Özalp Devlet Hastanesine nakledildi. 24 düzensiz göçmenin Özalp Devlet Hastanesinde tedavileri sürerken, durumu ağır olan 4 düzensiz göçmen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan müdahaleye rağmen 62 yaşındaki bir erkek düzensiz göçmen hastanede hayatını kaybetti."

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin tedavilerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.

Saray, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:08 Kaynak: AA
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