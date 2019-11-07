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Van'da dostluk maçı

7 saat önce

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Van Çocuk Evlerinde kalan gençler ile Van Gönül Elçileri Topluluğu gönüllüleri arasında dostluk maçı yapıldı.

Van'da dostluk maçı, System.String[]

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Van Çocuk Evlerinde kalan gençler ile Van Gönül Elçileri Topluluğu gönüllüleri arasında dostluk maçı yapıldı.


Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Van Çocuk Evleri bünyesinde koruma altında kalan gençlerden oluşturulan takım ile toplum yararına çalışmalar yürütmek ve toplumdaki rol model sayısını arttırmak üzere kurulan Van Gönül Elçileri Topluluğu gönüllülerinden oluşan takımlar arasındaki karşılaşma güzel anlara sahne oldu. Sıkça ortak çalışmalar yürüten Van Gönül Elçileri Topluluğu ve il müdürlüğü bünyesindeki gençler aralarındaki diyalogu daha iyi noktalara çekmek, oluşturulan kardeşlik iklimlerini pekiştirmek için sporu bir araç olarak kullandıklarını belirten Van Gönül Elçileri Çocuk Hizmetleri Proje Koordinatörü ve Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, "Sporun birleştirici gücünden yararlanmak ve gençlerimiz ile gönüllülerimiz arasındaki güzel diyalogu pekiştirmek için yeşil sahada bir araya geldik. Her birisi birer rol model olan gönüllülerimizin bugün gençlerimiz ile yakaladıkları uyumun spor gibi dostluğun ön planda olması gerektiği bir alanda da ilerlemesi ve bununla birlikte fiziksel aktivite ihtiyaçlarının giderilmesi için de anlamlı bir etkinlik oldu. Gönüllerimizi ve gençlerimizi yürekten kutluyorum" dedi. - VAN

Gönül Elçileri, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:41 Kaynak: İHA
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