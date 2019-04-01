Van'da Down Sendromlu Öğrencilerden Jandarmaya Ziyaret

VAN'nın Edremit ilçesi özel rehabilitasyon merkezi öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

VAN'nın Edremit ilçesi özel rehabilitasyon merkezi öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Komutanlar, kendilerini ziyaret eden down sendromlu öğrencilere asker künyesi ve çeşitli hediyeler verdi.



Edremit ilçesindeki özel rehabilitasyon merkezinin down sendromlu öğrencileri, Van İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Rütbeli komutanlar tarafından karşılanan özel öğrenciler, rehabilitasyon merkezinde neler yaptıkları, nasıl zaman geçirdikleri ile ilgili bilgi verdi.



Komutanlar, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de engellilerin ve down sendromlu vatandaşların sadece özel günlerde değil, her gün hatırlanması gerektiğini belirterek, "Engel' diye bir şey yok aslında. Asıl engel, sevgisizliktir. Engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik Van ilinde faaaliyet yürüten eşine az rastlanır akademi ve merkezler sayesinde özel ilgi ve eğitime ihtiyacı olan çocuklarımız ve gençlerimiz sosyal yaşamda bizlerden farksız olarak günlük yaşantılarına devam etmektedirler" dedi.



Jandarma Komutanlığı'nda görevli komutanlar, kendilerini ziyaret eden down sendromlu öğrencilere asker künyesi ve çeşitli hediyeler verdi. Özel öğrenciler, kendileriyle yakından ilgilenen komutanlara teşekkür etti.



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