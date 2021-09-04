Van'da dron destekli trafik denetimi - Son Dakika

Hakkari karayolunda jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimi yaptı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi, Van- Hakkari karayolundaki Bebleşin Jandarma yol kontrol noktasında dron destekli trafik denetimi yaptı. Ekipler, araçlarda emniyet kemeri, maske ve evrak kontrolü yapıp, sürücülere trafik kurallarına uyulması için gerekli uyarılar yaptı. Sürücüler ise yapılan trafik kontrolünden memnun olduklarını ve trafik görevlilerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. Hakkari'den Van'a doğru yolculuk yapan Bişar Alp, "Güzel bir uygulama ve bizim için trafik kontrolleri yapılıyor. Emniyet kemeri ve diğer kurallara uymamız için bizleri bilinçlendiriyorlar. Jandarmaya teşekkür ederiz" diye konuştu.