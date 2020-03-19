Van'da DSİ 17. Bölge Müdürülüğü hizmet binası dezenfekte edildi - Son Dakika

Van'da Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.



Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesiyle DSİ 17. Bölge Müdürülüğünde de alınan tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.



Bu kapsamda özel kıyafet giyen ekipler, müdürlüğün idari bina, şube müdürlükleri, sosyal tesisler, iş makinesi atölyeleri, yemekhane, personel servisleri, kiralık ve resmi araçlar başta olmak üzere yoğun kullanılan alanları dezenfekte etti.



DSİ 17. Bölge Müdürü Yunis Şenol, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Personelin temas ettiği, yoğun kullandığı alanları dezenfekte ettiklerini kaydeden Şenol, "Personelimizin sağlığını önemsiyoruz. Çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarının dezenfekte edildi. Personelimize maske ve eldiven dağıttık. Soyla tesislerimizin bir kısmını geçici olarak kapattık. Düzenli yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarını koronavirüsün yaygınlaşmasıyla artırdık. Koronavirüse karşı tedbir almak ve personelimizin sağlığını korumak için çalışmalarımız devam edecek." dedi.