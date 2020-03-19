Van'da DSİ 17. Bölge Müdürülüğü hizmet binası dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da DSİ 17. Bölge Müdürülüğü hizmet binası dezenfekte edildi - Son Dakika

Van'da DSİ 17. Bölge Müdürülüğü hizmet binası dezenfekte edildi

7 saat önce

Van'da Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Van'da DSİ 17. Bölge Müdürülüğü hizmet binası dezenfekte edildi, System.String[]

Van'da Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.


Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesiyle DSİ 17. Bölge Müdürülüğünde de alınan tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.


Bu kapsamda özel kıyafet giyen ekipler, müdürlüğün idari bina, şube müdürlükleri, sosyal tesisler, iş makinesi atölyeleri, yemekhane, personel servisleri, kiralık ve resmi araçlar başta olmak üzere yoğun kullanılan alanları dezenfekte etti.


DSİ 17. Bölge Müdürü Yunis Şenol, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Personelin temas ettiği, yoğun kullandığı alanları dezenfekte ettiklerini kaydeden Şenol, "Personelimizin sağlığını önemsiyoruz. Çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarının dezenfekte edildi. Personelimize maske ve eldiven dağıttık. Soyla tesislerimizin bir kısmını geçici olarak kapattık. Düzenli yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarını koronavirüsün yaygınlaşmasıyla artırdık. Koronavirüse karşı tedbir almak ve personelimizin sağlığını korumak için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Devlet Su İşleri, Koronavirüs, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:22 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok         
16:18
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak         
16:00
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi         
15:28
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi         
15:07
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı         
14:47
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:35:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da DSİ 17. Bölge Müdürülüğü hizmet binası dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]