"Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğinde 400 kişi bir araya geldi - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesi, "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında açık havada 400 kişinin katıldığı kahvaltı programı düzenledi.

İlçenin Gürpark Millet Bahçesinde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kahvaltıda, vatandaşlara Norduz bölgesine ait yöresel ürünler ikram edildi.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, etkinlikle, salgın sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine evden çıkmayan 18 yaş altı gençlere de verdikleri kahvaltı sözünü yerine getirdiklerini söyledi.

Gürpınar'ın yaylalarından sofralara ulaştırılan ürünlerden oluşturulan Norduz Sofrası'nın markalaşması için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Tanış, şöyle devam etti:

"Dünya Kahvaltı Günü'nde kahvaltının başkenti Van'dan 'Dünyada Van kahvaltısı, Van'da ise Norduz kahvaltısı' sloganıyla hareket ediyoruz. Kahvaltı programımızı tedbir amaçlı kısıtlı tuttuk. Aramızda özel misafirlerimiz olan bedensel engelli gençlerimiz de var. En özel ve güzel soframızı onlarla paylaştık. İlimiz ve ilçemizin kahvaltı kültürünü canlı tutacak bu etkinliği geleneksel hale getireceğiz. İnşallah koronavirüs salgınının tamamen ortadan kalkmasıyla daha büyük kahvaltı sofralarının etrafında bir araya geleceğiz."