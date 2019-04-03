Van'da Dünya Otizm Farkındalık Günü Programı

Van'ın Edremit ilçesindeki Ayhan Şahenk Eğitim ve Uygulama Merkezinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Van'ın Edremit ilçesindeki Ayhan Şahenk Eğitim ve Uygulama Merkezinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.



Anadolu İmam Hatip Lisesindeki programa Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, ilçe milli eğitim müdürleri, aileler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Birleşmiş Milletlerin 2008 yılında 2 Nisan'ı Dünya Otizm ve Farkındalık Günü ilan ettiğini hatırlattı. Otizmle ilgili farkındalık oluşturmak, sorunları çözmek ve algı oluşturmak için böyle bir günün ilan edildiğine dikkat çeken Baygüven, "Devlet ve valilik olarak bizler ilimizdeki çocuklarımıza özel eğitim vermek, onlara ve ailelerine yardımcı olmak konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız velilerimizi ve çocuklarımızı yalnız bırakmadan, ayrımcılığa, ön yargıya fırsat vermeden toplumsal hayatta sosyal anlamda bağımsız olarak yaşamaları için olanak sağlamaktır. Çocuklarımızın özel eğitim alarak, topluma yararlı birer fert olmaları ve kendi başına ayakta kalmaları için desteklemeliyiz. Bu işle ilgilenen eğitimcilere teşekkür ediyorum. Hem uzmanlık hem de sabır gerektiren bir iş. Velilerimize sabırlar diliyorum. Biz valilik olarak çocuklarımızın ve ailemizin her zaman yanındayız" dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, anlamlı bir günde bir araya geldiklerini belirterek, otizmli çocukların yaşam standartlarını yükselterek mutlu olacaklarını söyledi.



Program, otizmli çocukların yaptığı gösteriyle son buldu. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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