Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde "Dünya Prematüre Günü" etkinliği düzenlendi.



Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde düzenlenen etkinlikte pasta kesimi yapıldı, fotoğraf çekildi.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, yaptığı açıklamada, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinin sağlık alanında önemli başarılara imza attığını söyledi.

Tuncer, yaşamak isteyen prematüre bebeklerin sessiz çığlıklar olduklarını belirterek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Hastane olarak bebeklerin yaşama tutunması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Tuncer, şöyle konuştu:

"Bu bebekler 'yaşamak istiyorum' diyor. Bir uçak düşse '300 kişi öldü' deseler, yer yerinden sarsılır. Bizim her gün üç uçak dolusu prematüre ve yeni doğan bebeğimiz ölüyor. Ama sessiz çığlıklarını kimse duymuyor. Bu bebekler hayata tutunmak, yaşamak istiyor. Biz bu bebeklerin yaşam şanlarını daha da artırmak için bu tür etkinliklikleri düzenliyoruz."

Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan ise prematüre bebeklere ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.



Prematüreliğin zor bir süreç olduğunu anlatan Kuşan, hastane olarak bu tür etkinlikleri destekleyeceklerini söyledi.



Programa, personeli katıldı.