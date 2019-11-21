Son Dakika Haberleri: Van'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği
Son Dakika Güncel Van'da 'Dünya Prematüre Günü' etkinliği - Son Dakika

Van'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde "Dünya Prematüre Günü" etkinliği düzenlendi.

Van'da

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde "Dünya Prematüre Günü" etkinliği düzenlendi.


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde düzenlenen etkinlikte pasta kesimi yapıldı, fotoğraf çekildi.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, yaptığı açıklamada, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinin sağlık alanında önemli başarılara imza attığını söyledi.

Tuncer, yaşamak isteyen prematüre bebeklerin sessiz çığlıklar olduklarını belirterek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Hastane olarak bebeklerin yaşama tutunması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Tuncer, şöyle konuştu:

"Bu bebekler 'yaşamak istiyorum' diyor. Bir uçak düşse '300 kişi öldü' deseler, yer yerinden sarsılır. Bizim her gün üç uçak dolusu prematüre ve yeni doğan bebeğimiz ölüyor. Ama sessiz çığlıklarını kimse duymuyor. Bu bebekler hayata tutunmak, yaşamak istiyor. Biz bu bebeklerin yaşam şanlarını daha da artırmak için bu tür etkinliklikleri düzenliyoruz."

Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan ise prematüre bebeklere ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.


Prematüreliğin zor bir süreç olduğunu anlatan Kuşan, hastane olarak bu tür etkinlikleri destekleyeceklerini söyledi.


Programa, personeli katıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fındıklı Belediyesi'nden Melih Gökçek'e gönderme: Fışkiyeyi kim kırdı?
Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek İstanbul'un riskli ve sağlam zeminlerinin detaylı haritası çıkarıldı: En riskli ilçe Silivri Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi kadınlarla fotoğraf çektirip not aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 16:36:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]