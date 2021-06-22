Üye Girişi
Van'da dünya standartlarına uygun lüks yat üretildi - Son Dakika

Van'da dünya standartlarına uygun lüks yat üretildi

22.06.2021 11:57

Van'da dünya standartlarına uygun lüks yat üretildi Pandemi izole yaşamı popüler hale getirdi Van İŞGEM'de bu yatı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor Van'da otomatik kepenk üretimi yapan 3 girişimci tarafından dünya standartlarına uygun olarak üretilen lüks yat, önümüzdeki günlerde...

Van'da dünya standartlarına uygun lüks yat üretildi

Pandemi izole yaşamı popüler hale getirdi

Van İŞGEM'de bu yatı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

VAN - Van'da otomatik kepenk üretimi yapan 3 girişimci tarafından dünya standartlarına uygun olarak üretilen lüks yat, önümüzdeki günlerde suya indirilecek.

Van İş Geliştirme Merkezi bünyesinde otomatik kepenk ve birçok iş kolunda üretim yapan firma, korona virüs nedeniyle izole bir hayat yaşamak isteyenlerin taleplerini yerine getirdi. Bu kapsamda firma yetkilileri, 2011 yılında meydana gelen Van depreminin ardından ara verdikleri yat üretimine gelen talep üzerine yeniden başladı. Girişimciler dünya standartlarına uygun uzun yıllarca korozyona dayanıklı alüminyum malzeme kullanarak lüks bir yat üretti. Üretilen lüks yat yakın zamanda Van Gölü'nün sularıyla buluşacak.

"Yüzlerce yıl denizlerde korozyona uğramadan dayanabiliyor"

Konuya ilişkin İHA muhabirine konuşan girişimci Metin Öztopçu, yatın malzemesinde kullanılan alüminyumunun havacılık ve denizcilikte kullanıldığını belirtti. Üretilen yatın dünya standartlarına uygun olduğunu ve Türkiye'de bu şekilde üretim yapan iki firmadan biri olduklarını ifade eden Öztopçu, "Van depreminden önce fiber yat yapmıştık. Tabi deprem dolayısıyla üretimi bırakmak zorunda kaldık. Bu yıl ise ilk defa bir alüminyum yat yaptık. Türkiye'de bu yatı üreten ikinci bir firmayız. Daha önceden fiber ve saç tekneler yapılıyordu. Fiber tekneler petro kimya ürünler oldukları için sağlığa zararlı ve yanıcı özelliği bulunmaktadır. Saç malzeme ise korozyona dayanıklı olmadıkları için yıldan yıla erimekte ve bakımları da zordur. Bu yatta kullandığımız alüminyum ise havacılık ve denizcilikte kullanılan bir üründür. İçindeki krom ve diğer elementler olduğundan dolayı yüzlerce yıl denizlerde korozyona uğramadan dayanabiliyor" dedi.

"Bize bir fırsat doğmuş oldu"

Van'da lüks yat üretimini görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediklerini dile getiren Öztopçu, 4 ay önce başladıkları üretimin sona geldiğini söyledi. Pandemi dolayısıyla insanların izole hayat sürdürmek için imkanları dahilinde farklı çalışmalara yöneldiklerine dikkat çeken Öztopçu, "Dünyada daha önceleri büyük kruvazörler vardı. Şu an bunlar sökülüyor. İnsanlar artık bir arada kalmayı düşünmüyor. Daha izole bir hayat sürdürmek istiyor. Bunun için de trend denizlerde güzel bir yaşam. Bu yönde bize bir fırsat da doğmuş oldu" diye konuştu.

"Denizcilik günümüzün yükselen yıldızı"

Yat üretimine 2021 yılının mart ayında başladıklarını ve 10-15 gün içinde Van Gölü'ne indirmeyi düşündüklerini dile ifade eden şirket ortaklarından Ercan Özkaçmaz ise "Firmamızın denizcilik geçmişi 2008 yıllının sonlarına dayanıyor. Van depremi dolayısıyla faaliyetlerimize ara vermek zorunda kaldık. Pandemi süreciyle birlikte gelişen butik yaşam tarzına uyum sağlayabilmek amacıyla böyle bir yatırıma girdik. Denizcilik günümüzün yükselen yıldızıdır. Van potansiyel olarak da ülkemizin saklı cennetlerinden biridir" şeklinde konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Van'da dünya standartlarına uygun lüks yat üretildi
Van'da dünya standartlarına uygun lüks yat üretildi
Van'da dünya standartlarına uygun lüks yat üretildi
Van'da dünya standartlarına uygun lüks yat üretildi

Denizcilik, Van Gölü, Pandemi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da dünya standartlarına uygun lüks yat üretildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi 13:31 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti tarafından iptal edildi 13:22 Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti tarafından iptal edildi Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim 12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine 12:11 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında 11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış! CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum 11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu 11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, 10:46 Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı

Son Dakika Haberleri
13:34 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
13:33 Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti
13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
13:16 "Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat
12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
12:10 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
12:00 MİT, kırmızı bültenle aranan teröristi etkisiz hale getirdi
11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti         
13:33
Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş         
13:24
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı         
12:29
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı         
10:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
10:19
1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!         
10:07
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 13:37:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da dünya standartlarına uygun lüks yat üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement