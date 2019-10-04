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Van'da 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği

2 saat önce

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Yürüyüş Günü etkinliği çerçevesinde obezitenin azaltılması, toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla bazı etkinlikler düzenlendi.

Van'da 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği, System.String[]

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Yürüyüş Günü etkinliği çerçevesinde obezitenin azaltılması, toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla bazı etkinlikler düzenlendi.


Van Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından lise öğrencilerine yönelik dengeli beslenme, hareketli yaşam, obezite gibi konularda eğitim verildi. Etkinliklerde stant kurularak öğrencilerin boy ve kilo endeksi ölçülürken, çeşitli sportif aktiviteler de düzenlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu; "Biz halkımıza fiziksel aktivitenin, hareketli yaşamın öneminden bahsediyoruz. Müdürlük olarak her an ve her yerde obeziteyle mücadele içerisindeyiz. Dünyadaki ölümlerin en büyük nedeni kronik hastalıklar, bunların en büyük etkenlerinden bir tanesi de obezite. Obezite ile mücadele etmenin en güzel yönü, sürekli hareket halinde olmaktır. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Bu anlama da halkımızın bilinçlendirilmesi için bugün bu etkinliği düzenledik" dedi. - VAN

Van İl Sağlık Müdürlüğü, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:55 Kaynak: İHA
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