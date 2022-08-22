Van'da 10 kişilik minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 10 kişilik minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı

22.08.2022 12:57
Van'da 10 kişilik minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 'dur' ihtarına uymayan 10 kişilik minibüste, yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 'dur' ihtarına uymayan 10 kişilik minibüste, yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde devriye görevini ifa ettikleri esnada durumundan şüphelendikleri 31 EJ 634 plakalı 10 kişi kapasiteli minibüsü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymaması üzerine başlayan kovalamaca, ilçeye bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde son buldu. Durdurulan minibüste yapılan aramada yurda yasadışı yollarla giriş yapan 20 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili minibüs sürücüsü gözaltına alındı. - VAN

YORUMLAR
500
Van'da sahte içkiden zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişi daha öldü Van'da sahte içkiden zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişi daha öldü Van'da polislerce durdurulan minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı Van'da polislerce durdurulan minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Van Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 10 kişilik minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 19:14:38. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da 10 kişilik minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement