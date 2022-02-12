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Van'da 'dur' ihtarına uymayan kamyonetten 18 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

Van'da 'dur' ihtarına uymayan kamyonetten 18 kaçak göçmen çıktı

12.02.2022 20:33
Van'da 'dur' ihtarına uymayan kamyonetten 18 kaçak göçmen çıktı

VAN'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve yapılan takibin ardından durdurulan kamyonetten 18 kaçak göçmen çıktı.

VAN'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve yapılan takibin ardından durdurulan kamyonetten 18 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili bir organizatör tutuklandı.

Tuşba ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü, yaşanan takip sonucu durduruldu. Araç içinde, üst üste bindirilmiş halde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 18 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 organizatör, tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.


Van'da 'dur' ihtarına uymayan kamyonetten 18 kaçak göçmen çıktı
Van'da 'dur' ihtarına uymayan kamyonetten 18 kaçak göçmen çıktı
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Tuşba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 'dur' ihtarına uymayan kamyonetten 18 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 'dur' ihtarına uymayan kamyonetten 18 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
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