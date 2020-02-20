Van'da duraklarda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da duraklarda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Van'da duraklarda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Van'da otobüs ve minibüs duraklarında yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Van'da duraklarda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Van'da otobüs ve minibüs duraklarında yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs ve minibüs duraklarında yankesicilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Toplu taşıma araçlarında ve durakların çevresindeki 22 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.Y. ve S.Y. olduğunu belirledi. Duraklarda yolcu gibi bekleyen ekipler, şüphelileri yankesicilik yapmaya çalıştıkları sırada yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, yolcu gibi araca binerken ve durakta beklerken yolcuların cebinden paralarını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da koronavirüs ölümlerinin ardından Van Kapıköy Sınır Kapısı'nda hazırlıklar yapıldı
Köy okulunun maskotu olan köpek Fındık rahatsızlandı Son dakika: Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı Yunan askerleri yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan Mısırlı göçmeni demir çubukla dövdü

Son Dakika Haberleri
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez
15:47 Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
14:36 Sanatçı Edis'i sevindiren karar
14:28 CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 16:33:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da duraklarda yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]