?Gevaş ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Araçta arama yapan ekipler kamyonet içerisine gizlenmiş vaziyette ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 35 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı. Jandarma ekipleri olayda kullanılan araca el koyarken gözaltına alınan araç sürücüsü S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanan kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Gevaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da durdurulan kamyonette 35 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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