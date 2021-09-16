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Van'da durdurulan tırda 158 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da durdurulan tırda 158 düzensiz göçmen yakalandı

16.09.2021 17:42
Van'da durdurulan tırda 158 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Van'da polis ekipleri, durdurdukları tırın dorsesinde 158 düzensiz göçmen yakaladı, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Van'da polis ekipleri, durdurdukları tırın dorsesinde 158 düzensiz göçmen yakaladı, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince kent merkezinde durdurulan tırın dorsesinde 158 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler sağlık kontrollerin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan ve göçmen kaçakçılığı suçundan 298 bin 778 lira para cezası uygulanan araç sürücüsü, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Göçmen, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da durdurulan tırda 158 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da durdurulan tırda 158 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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