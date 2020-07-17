Van'da düşen uçakta şehit olan polis memuru Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Van'da düşen uçakta şehit olan polis memuru Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alınmasının ardından meslektaşlarının omzunda törenin yapılacağı Kıbrıs Camisi'ne getirildi.

Törene, şehidin annesi Firdevs, babası Özcan ve kız kardeşi Çiğdem Derya'nın yanı sıra yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit annesi Firdevs Derya, tören sırasında "Oğlum, tüm arkadaşların toplanmış buraya. Yavrum, tüm meslektaşların burada bak." diye ağıt yaktı. Acılı anneyi, görevli polisler ve yakınları teskin etti.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, babası Özcan Derya ve meslektaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı.

Şehidin naaşı, defnedilmek üzere Ovabaşı Mahallesi mezarlığına götürüldü.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, tören için camiye gelenlere dezenfektan ve maske verildi.

Van ile Hakkari'de keşif ve gözetleme görevi yapan 2015 model insanlı keşif uçağı, 15 Temmuz'da saat 18.35 sularında keşif ve gözetleme faaliyeti için Van Ferit Melen Havalimanı'ndan havalanmış, saat 22.45 civarında hem radar hem de iletişim tespiti kesilmişti.

Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılmış ve gece saat 03.00 civarında bölgeye giden ekipler, uçağın Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına çarparak düştüğünü tespit etmişti. Uçakta bulunan 2'si pilot 7 emniyet mensubu şehit olmuştu.

Mersin, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da düşen uçakta şehit olan polis memuru Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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