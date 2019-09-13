Son Dakika Haberleri: Van'da düştükleri kuyuda mahsur kalan köpek yavruları kurtarıldı
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Van'da düştükleri kuyuda mahsur kalan köpek yavruları kurtarıldı

48 dakika önce

Van'ın Özalp ilçesinde düştükleri kuyuda mahsur kalan 3 köpek yavrusu, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'da düştükleri kuyuda mahsur kalan köpek yavruları kurtarıldı, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde düştükleri kuyuda mahsur kalan 3 köpek yavrusu, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gözdegmez Mahallesi'nde, 3 köpek yavrusunun düştükleri kuyuda mahsur kaldığını görenler, durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekibi, merdivenle kuyuya inerek köpek yavrularını bulunduğu yerden aldı.

Çevredeki çocukların sevinç çığlıkları arasında kuyudan çıkarılan köpek yavruları, anne köpeğin yanına bırakıldı.

İtfaiye, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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