Van'da düzenlenen 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi verimli geçti - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Sağlık ve Yardım Topluluğu tarafından "cerrahi ve travma" temasıyla düzenlenen 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'nin verimli geçtiğini söyledi.

Yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online düzenlenen kongre, birçok ilin yanı sıra Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) bin öğrenci ve alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı öğrenci topluluklarını desteklediklerini söyledi.

Öğrencilerin aynı zamanda bilimsel çalışmalarda yer aldığını belirten, Şevli, şöyle konuştu.

"Çoğunluğu tıp öğrencilerinden oluştan Sağlık ve Yardım Topluluğu geçen yıl 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'ni düzenlemek istediklerini ilettiler. Rektörlük, başhekimlik ve dekanlık el ele vererek öğrencilerimize destek olduk. Öğrencilerimiz pes etmeden azimle çalıştı. Kongre yüz yüze yapılacak şekilde hazırlandı. Kovid-19 olmasaydı Van Gölü'nün güzelliklerini, şehrimizi ve üniversitemizi tanıtmayı planlıyorduk. Kovid-19 nedeniyle online düzenlendi. Öğrenciler, üniversitemizin uzaktan eğitim merkezinin alt yapısını kullanarak stüdyoda büyük bir öğrenci kongresi gerçekleştirdi. Birçok ülke ve şehirlerimizden alanında uzman doktorlar kongremize katıldı, bilgi ve tecrübelerini anlattı. Çok katılımlı ve faydalı bir kongre oldu. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz."

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ise böyle bir etkinliğin Van'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kovid-19 salgınında birçok ilki gerçekleştirdiklerini, önemli çalışmalara imza attıklarını belirten İliklerden, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ilk online ulusal tıp öğrenci kongresini gerçekleştirdik. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve KKTC'den bin kişi kongremize katıldı. Kovid-19 salgını maalesef günlük hayatı, eğitim ve öğretimi etkilemiş durumda. Bu kongreyle eğitimlerin ve kongrelerin her şartta yapılabileceğini gösterdik. Cerrahi ve travma temalı kongremiz örnek bir kongre oldu. Hastane olarak pandemi sürecinde ciddi çalışmalar yaptık."

Birçok yeniliğe imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden İliklerden, kongrenin düzenlenmesine katkı sunan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer'e teşekkür etti.

YYÜ Sağlık ve Yardım Topluluğu Başkanı Betül Kömürcü de sağlık ve tıp alanında çalışan bilim insanlarının, uzmanların ve öğrencilerin bir araya gelerek genel cerrahi, travma, kadın hastalıkları ve doğum, kovid-19 salgını, kalp ve damar cerrahisi ile ortopedi gibi birçok önemli konuyu ele aldığını ifade etti.