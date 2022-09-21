Van'da 1096 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 1096 kaçak cep telefonu ele geçirildi

21.09.2022 16:54
Van'da 1096 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonda 1096 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van'da düzenlenen operasyonda 1096 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Van'a çok sayıda kaçak cep telefonu geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, tespit ettikleri bir araçta yaptıkları aramalarda, 1096 faturasız kaçak akıllı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 1096 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da 1096 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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