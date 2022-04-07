Van'da düzenlenen saldırılara katıldığı belirlenen teröriste 62 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Van'da düzenlenen saldırılara katıldığı belirlenen teröriste 62 yıl hapis cezası

07.04.2022 20:29
Van'da düzenlenen saldırılara katıldığı belirlenen teröriste 62 yıl hapis cezası

Van'da terör örgütü PKK'nın farklı tarihlerde düzenlediği saldırılara katılığı tespit edilen teröriste 62 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Van'da terör örgütü PKK'nın farklı tarihlerde düzenlediği saldırılara katılığı tespit edilen teröriste 62 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay tarafından hakkında verilen karar bozularak yeniden yargılanan, suça sürüklenen çocuk O.T. hakkındaki davanın karar duruşması bugün görüldü.

Van- Şırnak kara yolunda 6 Ekim 2016'da menfezde meydana gelen patlama sonucu bir askerin şehit olduğu olayda parmak izi tespit edilen, 4 Mayıs 2017'de bir veteriner hekimin yolun kesilerek aracının yağmalanması ile 17 Mayıs 2017'de bir çobanın rehin alınması olaylarına katıldığı tespit edilen sanık, Van 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

Mahkeme heyeti, savunmasını dinlediği sanığa, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması", "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 62 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası verdi.

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Şırnak, Terör, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da düzenlenen saldırılara katıldığı belirlenen teröriste 62 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da düzenlenen saldırılara katıldığı belirlenen teröriste 62 yıl hapis cezası - Son Dakika
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