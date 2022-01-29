Van'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi.

Vali Mithat Bey Mahallesi Defterdarlık Caddesi'nde, içinde 2 kişinin bulunduğu 65 ER 173 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Başından vurulan V.C. ile araçtan 30 metre uzaklıkta vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Z.Ş. hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler, saldırganı kısa sürede yakaladı. Cenazeler, bölge hastanesi morguna götürüldü

Zanlının, ölen kadının eşi olduğu belirlendi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Şüphelinin, hayatını kaybeden Z.Ş'nin eşi M.V.Ş. olduğunun belirlendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zanlı, kaçmak için kullandığı araçta, olayda kullanılan 7,65 milimetre çaplı silahla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kullandığı araç ve ikametinde yapılan aramada, avcı bıçağı, çakı, olayda kullanılan tabancaya ait 3 şarjör, bunlara basılı 19 fişek ile kutuda 43 fişek, av tüfeği, buna ait 4 şarjör ve 40 dolu fişek ele geçirilmiştir."

M.V.Ş'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.